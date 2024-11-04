В КНДР считают Орбана "образцом для подражания"

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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 89184 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 142882 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 150776 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В КНДР считают Орбана "образцом для подражания"

В КНДР считают Орбана "образцом для подражания"

Киев  •  УНН

05:23 • 473 просмотра

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МИД Северной Кореи назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "образцом для подражания". Такую реакцию вызвала его критика ЕС и заявления о защите суверенитета Венгрии.

Министерство иностранных дел КНДР обнародовало заявление, в котором главу правительства Венгрии называют «образцом для подражания». Об этом сообщает  венгерское издание Nepszava, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что таким образом северокорейская дипломатия отреагировала на выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал Европейский Союз и заявил о «преданности Венгрии в защите своего суверенитета». 

В Пхеньяне заявили, что таким образом Венгрия заявила, что «не потерпит давления со стороны Брюсселя и не станет марионеточным государством».

«Венгрия не боится угроз со стороны империализма и не потерпит, чтобы ее сделали государством - марионеткой или подчиненной Брюсселю», - говорится в заявлении северокорейского МИДа.

Орбан заявил, что Европа пересмотрит поддержку Украины в случае победы Трампа3 ноября 2024, 17:48 • 31880 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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