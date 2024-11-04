В КНДР считают Орбана "образцом для подражания"
Киев • УНН
МИД Северной Кореи назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "образцом для подражания". Такую реакцию вызвала его критика ЕС и заявления о защите суверенитета Венгрии.
Министерство иностранных дел КНДР обнародовало заявление, в котором главу правительства Венгрии называют «образцом для подражания». Об этом сообщает венгерское издание Nepszava, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что таким образом северокорейская дипломатия отреагировала на выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал Европейский Союз и заявил о «преданности Венгрии в защите своего суверенитета».
В Пхеньяне заявили, что таким образом Венгрия заявила, что «не потерпит давления со стороны Брюсселя и не станет марионеточным государством».
«Венгрия не боится угроз со стороны империализма и не потерпит, чтобы ее сделали государством - марионеткой или подчиненной Брюсселю», - говорится в заявлении северокорейского МИДа.
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