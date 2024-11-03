Орбан заявил, что Европа пересмотрит поддержку Украины в случае победы Трампа

Европе придется пересмотреть свою поддержку Украины, если Дональд Трамп будет избран президентом Соединенных Штатов. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поскольку континент "не сможет вынести бремя войны в одиночку", передает УНН со ссылкой на Reuters.

Орбан выступает против военной помощи Украине и ясно дал понять, что Трамп разделяет его взгляды и будет вести переговоры о мирном урегулировании для Украины.

"Мы (в Европе) должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, в который я не только верю, но и читаю цифры таким образом, ... если произойдет то, чего мы ожидаем, и Америка станет сторонником мира, то Европа не сможет оставаться сторонником войны", - сказал Орбан.

Украина будет в центре внимания на встрече европейских лидеров в Будапеште на следующей неделе, сказал он, имея в виду встречу Европейского политического сообщества и более неформальную встречу лидеров ЕС, которая должна состояться.

"Европа не может нести бремя (войны) в одиночку, и если американцы перейдут к миру, то нам тоже нужно будет адаптироваться, и это то, что мы обсудим в Будапеште", — сказал Орбан.

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Издание отмечает, что Европа обеспокоена тем, как исход выборов в США повлияет на войну в Украине и безопасность континента.

Орбан разозлил Брюссель своими тесными связями с россией и противодействием помощи Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в июле, что венгерское правительство рассматривает Трампа как "шанс на мир" на Украине.

В июле Орбан сказал, что его команда помогает помощникам Трампа с политикой в ​​отношении семей и миграции. В четверг он позвонил Трампу, чтобы пожелать ему удачи перед выборами во вторник.