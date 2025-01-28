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В Киевском авиационном институте откроется научный парк инновационных технологий

Киев  •  УНН

 • 5715 просмотра

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В 2025 году в КАИ откроется научный парк для развития высокотехнологичных отраслей. Парк сосредоточится на deep tech, БПЛА, кибербезопасности, искусственном интеллекте и других инновационных направлениях.

В 2025 году на базе Киевского авиационного института (КАИ) откроется научный парк, который станет центром инноваций в таких высокотехнологичных отраслях.

Об этом сообщает МОНграм, пишет УНН.

Детали 

Научный парк станет центром инноваций в таких отраслях:

  • глубокие технологии;
  • беспилотные летательные аппараты (БПЛА);
  • кибербезопасность;
  • оборонная техника;
  • искусственный интеллект;
  • машинное обучение;
  • робототехника и инженерия.

В частности, он будет работать в трех направлениях:

  • развитие собственных наукоемких инноваций с последующим;
  • трансфером технологий;
  • инкубационные и акселерационные программы для стартапов;
  • выполнение проектов и предоставление сервисов по запросам бизнеса

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Алина Волянская

Алина Волянская

КиевТехнологии
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
kievКиев

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