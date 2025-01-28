В Киевском авиационном институте откроется научный парк инновационных технологий
Киев • УНН
В 2025 году в КАИ откроется научный парк для развития высокотехнологичных отраслей. Парк сосредоточится на deep tech, БПЛА, кибербезопасности, искусственном интеллекте и других инновационных направлениях.
В 2025 году на базе Киевского авиационного института (КАИ) откроется научный парк, который станет центром инноваций в таких высокотехнологичных отраслях.
Об этом сообщает МОНграм, пишет УНН.
Детали
Научный парк станет центром инноваций в таких отраслях:
- глубокие технологии;
- беспилотные летательные аппараты (БПЛА);
- кибербезопасность;
- оборонная техника;
- искусственный интеллект;
- машинное обучение;
- робототехника и инженерия.
В частности, он будет работать в трех направлениях:
- развитие собственных наукоемких инноваций с последующим;
- трансфером технологий;
- инкубационные и акселерационные программы для стартапов;
- выполнение проектов и предоставление сервисов по запросам бизнеса
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