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У Київському авіаційному інституті відкриється науковий парк інноваційних технологій

У Київському авіаційному інституті відкриється науковий парк інноваційних технологій

Київ • УНН

 • 33075 перегляди

У 2025 році в КАІ відкриється науковий парк для розвитку високотехнологічних галузей. Парк зосередиться на deep tech, БПЛА, кібербезпеці, штучному інтелекті та інших інноваційних напрямках.

У 2025 році на базі Київського авіаційного інституту (КАІ) відкриється науковий парк, який стане осередком інновацій у таких високотехнологічних галузях.

Про це повідомляє МОНграм, пише УНН.

Деталі 

Науковий парк стане осередком інновацій у таких галузях:

  • deep tech;
    • безпілотні літальні апарати (БПЛА);
      • кібербезпека;
        • defense tech;
          • штучний інтелект;
            • машинне навчання;
              • робототехніка та інженерія.

                Зокрема, він працюватиме у трьох напрямах:

                • розвиток власних наукомістких інновацій з подальшим;
                  • трансфером технологій;
                    • інкубаційні та акселераційні програми для стартапів;
                      • виконання проєктів та надання сервісів на запити бізнесу

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                        Аліна Волянська

                        Аліна Волянська

                        КиївТехнології
                        ministerstvo-osvity-i-nauky-ukrainyМіністерство освіти і науки України
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