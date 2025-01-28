У Київському авіаційному інституті відкриється науковий парк інноваційних технологій
Київ • УНН
У 2025 році в КАІ відкриється науковий парк для розвитку високотехнологічних галузей. Парк зосередиться на deep tech, БПЛА, кібербезпеці, штучному інтелекті та інших інноваційних напрямках.
У 2025 році на базі Київського авіаційного інституту (КАІ) відкриється науковий парк, який стане осередком інновацій у таких високотехнологічних галузях.
Про це повідомляє МОНграм, пише УНН.
Деталі
Науковий парк стане осередком інновацій у таких галузях:
- deep tech;
- безпілотні літальні апарати (БПЛА);
- кібербезпека;
- defense tech;
- штучний інтелект;
- машинне навчання;
- робототехніка та інженерія.
Зокрема, він працюватиме у трьох напрямах:
- розвиток власних наукомістких інновацій з подальшим;
- трансфером технологій;
- інкубаційні та акселераційні програми для стартапів;
- виконання проєктів та надання сервісів на запити бізнесу
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