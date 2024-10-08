Пінопластовий дрон, реактивний дрон-перехоплювач та «Вампір»: в Києві розробники представили оборонні інновації

Brave1 провів перший міжнародний інвестиційний саміт Defense Tech Valley, присвячений українським оборонним інноваціям. На саміті було понад 650 українських та міжнародних розробників із понад 250 команд, пише УНН.

Перший день саміту розпочався з пітчинг-сесії, де 28 команд презентували інноваційні рішення в галузі оборонних технологій: від БПЛА та AI-донаведення до роботизованих комплексів та систем виявлення артилерії. Особливий акцент саміту був зроблений на БПЛА, наземних роботизованих комплексах та радіоелектронній боротьбі. Представники Міністерства цифрової трансформації та Міністерства стратегічних галузей промисловості акцентували на важливості державної підтримки оборонних інновацій.

УНН поспілкувався з деякими представниками розробників.

Нічний дрон-бомбер "VAMPIRE"

Представник компанії яка виготовляє бомбери "VAMPIRE" (Вампір) розповів УНН, що "VAMPIRE" - це нічний дрон-бомбер українського виробництва. Він може летіти на 15 кілометрів та нести вагу 15 кілограмів.

"Працює зазвичай вночі. Він широко представлений в Збройних силах. Понад 100 бойових підрозділів його застосовують. Цей бомбер зазвичай застосовують для роботи по ворожій силі противника, бліндажах, окопах. Дрон залітає, скидає бомби й повертається назад", - сказав представник.

Другий можливий аспект його застосування – дистанційне мінування.

"Наприклад, якщо підрозділ знає, що вранці чи вночі, найближчим часом буде відбуватися ворожий наступ, то цим дроном залітають й мінують територію. Російська броньована техніка починає наступ, наїжджає на міни, підривається. Третій варіант — це гуманітарні місії. Ці дрони доставляють на передній край воду, боєкомплекти, продукти харчування, медикаменти тощо. Наприклад, нам відомі випадки, коли цим дроном носили генератори", - розповів представник компанії-розробника.

Він також зазначив, що станом на зараз компанія в принципі може виготовляти до 4 тисяч одиниць VAMPIRE в місяць. Хоча наразі виготовляє меньше. Замовлення надходять як від приватних структур так і від держави.

"На розробку та виробництво перших дронів були виділені приватні кошти, зараз держава закуповує ці дрони, однак також закуповують благодійні фонди, інші приватні компанії, військово-цивільні адміністрації, військові частини тощо. Вартість за комплекс значно менша за мільйон гривень. В комплекс входить один борт, шість батарей, пульт, виносна станція, повністю всі антени, посилювачі, кабелі. Борт повністю готовий до роботи з трьома комплектами батарей. У своєму класі борт VAMPIRE, нічний бомбер, найдешевший", - сказав представник компанії.

Роботизована платформа "Танчик"

Власник компанії, що займається розробкою та виготовленням, ТОВ FIREBOX Олексій Руднєв розповів журналісту УНН, що основна функція "Танчика" – логістика, доставка БК, провізії на першу лінію, на "нуль".

"Друга функція – це модульність, в тому плані, що багато хто купує її та встановлюють турелі, й з цими турелями вже замінюють людину, тому що кулеметник – це перша особа за якою полюють FPV", - пояснив Руднєв.

Також за його словами платформа здатна виконувати функцію розмінування, може проходити протипіхотні міни.

Руднєв додав, що ще одна функція, це можливість скидати міни. Міноскидач розрахований на 15 мін, які вже допроєктували та готові виготовляти.

"Чим відрізняється наша платформа від усіх. По-перше, це гусеничний хід, він зроблений нами, спроєктований повністю нами. Такого більше ні в кого немає. В чому його перевага? В тому, що по болотистій місцевості він дуже добре проходить. Або якщо намерзає, то теж не клинить мотори. Й свої власні плати керування ми спроєктували, які не глушаться РЕБом. Він на дистанційному керуванні до 5 кілометрів", - розповів Руднєв.

За його словами, роботизована платформа "Танчик" вже кодифікована, отримала допуск до експлуатації та використовується на фронті.

Вартість "Танчика" 8,5 тис. доларів (310-350 тисяч грн).

"У нас потужності на 20 одиниць на місяць. Наразі ми працюємо від потреби. Запит актуальний, особливо на турелі й міноскидач", - сказав Руднєв.

Дрон-бабка

Представник компанії TAF DRONES розповів, що ефективна дальність дрона-бабки 110 кілометрів, вага близько 4 кілограмів.

"Це ще дослідні зразки, тобто ми не продаємо їх ще масу, але плануємо це вже робити. Вони дуже гарно себе показали на фронті, тестували їх разом з бійцями. Один з літачків пролітав понад рік на Харківському напрямку, жодного разу не впав, не збили. Чому? Тому що він пінопластовий, що означає, що він дуже погано пілінгується будь-якими засобами, які мають пошук", - розповів представник компанії.

За його словами, "Бабка" має невисоку вартість, базова комплектація десь біля 5 тис. доларів за літачок, а за всю систему, яка складається з двох літаків та наземної станції – близько 20 тис. доларів. Але це базова комплектація, яку можна змінювати та доповнювати.

"Він (дрон-бабка – ред. ) ще не пройшов випробування. Ми спочатку свої власні випробування разом з бійцями проводимо, а потім будемо сертифікувати. У нас вже майже цей процес проходить", - сказав представник компанії-розробника.

Кінцева вартість "Бабки" буде залежати від попиту на дану модель. В компанії кажуть, що готові доволі швидко масштабувати виробництво.

Він зазначив, що компанія TAF DRONES в першу чергу займається виробництвом FPV-дронів камікадзе "Колібрі".

"Наші дрони доволі популярні на ринку України. Ми є одними з найбільших виробників FPV дронів-камікадзе "Колібрі". "Колібрі" стандартизовані й кодифіковані за стандартами НАТО та Міноборони, тому ми виробляємо на сьогодні близько 40 тис. дронів на місяць. Це в основному державні контракти", - розповів представник компанії.

Дрон Highline-T

Представник компанії Hueless розповів журналісту УНН, що основною перевагою коптеру Highline-T є те, що він знаходиться в повітрі 24/7.

"Він живиться за допомогою кабелю, зависає на висоті 100 метрів. Відповідно, може здійснювати дві основні функції: ретрансляцію зв’язку для безпілотників, для наземних роботизованих платформ, для іншого виду тактичного зв’язку, а також спостереження 24/7. Може на кордонах спостереження здійснювати, чи, наприклад, спостереження за військовими складами", - пояснив представник розробника.

За його словами, великою перевагою є те, що дрон може працювати взагалі без GPS, він має оптичну навігації.

"В цьому коптері ми застосуємо тільки одну запчастину з Китаю – це кабель, який ми також можемо в принципі замінити на німецький чи аналог з США, але станом на зараз ось так, тобто практично повністю без китайських комплектуючих. Пройшли кодифікацію, сертифікацію, працюємо з Brave1", - розповів представник компанії.

Він також зазначив, що представлена на виставці четверта ітерація Highline-T ще не проходила бойові випробування, наразі ще тривають заводські випробування.

"Наша третя ітерація продукту проходила випробування на Лиманському напрямку, на Запорізькому напрямку. Я б не сказав, що всі вони були успішними, але всі вони були тестовими, які дозволили нам зробити ту кількість змін, яку ми вважаємо була потрібна, щоб зараз цей коптер був абсолютно адаптований до умов сучасної війни. Цю четверту ітерацію планують масштабувати і вводити у серійне виробництво", - сказав представник Hueless.

Він зауважив, що дистанційного керування в коптера Highline-T немає. Все здійснюється через кабель. Тому він є повністю РЕБостійким, повністю радіоневидимим в ефірі.

Орієнтовна вартість цього комплексу стартує від 35 тисяч доларів.

"Ми в будь-якому випадку будемо виробляти (ці дрони – ред. ), знайдуться інвестори, чи не знайдуться, через те, що потрібно зрозуміти, що основним нашим лейтмотивом є створити продукт, віддати його військовим. А те, як ми знайдемо ці кошти, чи не знайдемо, це вже наші проблеми. Зрештою, ми маємо досягнути у 2025-му році спроможності 200 одиниць на рік", - заявив представник розробника.

Реактивний дрон-перехоплювач "Bullet"

Юридичний представник Олександр Козаченко розповів журналісту УНН, що дрон "Bullet" може перехоплювати безпілотники, наприклад, "Орлан".

"Чому була використана саме реактивна модель? Тому що він може слідкувати за цілями, він може перехоплювати цілі, він може обирати, яку пріоритетну ціль збивати і їх запускається до 10 штук. Це значно дешевше ніж збивати дрони ракетами, "Петріотами", - розповів Олександр.

Він зазначив, що призначення даної розробки економити ракети і збивати дрони.

Радіус дії вітчизняного дрона 100 км. Вартість Bullet на даний момент становить 27 тисяч доларів.

"Компанією було розроблено 10 приладів. Він ще в бойових умовах не використовувався. Зараз проходить льотні випробування, ще на стадії пошуку підходу до виконання місій. Ми хочемо залучити кошти для того, щоб вже налагодили серійне виробництво", - сказав Козаченко.

Також він зазначив, що Bullet вже використовується в максимально наближених до бойових умовах.

"Ми зробили фінальний проєкт, який ми можемо вже презентувати для виробництва. Тобто ми ним задоволені, він вже повністю працює, це вже друга модель. І в наших планах зробити стратосферний літак, який буде усім цим керувати майже автоматично", - розповів представник компанії, додавши, що такий літак ще на стадії розробки.

Дрон Bullet має два розміри для різних об’єктів.

"Закладена різна бойова частина. Вони вирізняються тим, що можуть збивати різні цілі. Якщо це просто розвідник, то це може бути малий дрон, якщо це "шахед", то це може бути реактивний дрон, який буде виконувати завдання значно швидше", - пояснив Козаченко.

За його словами, виробництво дрона повністю було профінансовано компанією DEGREE-TRANS.

"Ми зараз шукаємо інвесторів, які зможуть це зробити, так би мовити, максимально масштабним, тому що ми знаємо лінію (виробництво – ред.), ми знаємо, які саме потрібні деталі, ми все підігнали й вже готові залучати кошти", - сказав він.

Річковий дрон-камікадзе "Black Widow"

Кофаундер компанії Hardcat Дмитро розповів УНН, що "Black Widow" - річковий дрон-камікадзе, що може використовуватися як для знищення ворога так і для спостереження.

"Основні цілі, це знищення невеликих моторних човнів на півдні України, на Херсонщині на Дніпрі. Також може бути використаний для спостереження, транспортування невеликих вантажів. І на базі цієї моделі ми робимо зараз розробку для розмінування якірних мін на річках", - сказав Дмитро.

Вартість базової моделі "Black Widow" - 1200 доларів, а далі залежить від комплектації.

Дрон вже пройшов польові випробування і незабаром проводитимуться бойові випробування, застосування.

"Зараз ми подалися на грант на Brave1. Brave1 взагалі дуже нам допомагає. Також ми зараз шукаємо інвесторів. Ми пройшли акселераційну програму Defense Builder Accelerator... Є виходи на інвесторів. Люди готові в нас вкладати", - сказав Дмитро.

Він зазначив, що поки що виготовлено три прототипи.

"В загалом ми плануємо виготовляти до тисячі штук на місяць", - заявив представник розробника.