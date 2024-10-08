Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Brave1 провел первый международный инвестиционный саммит Defense Tech Valley, посвященный украинским оборонным инновациям. На саммите было более 650 украинских и международных разработчиков из более 250 команд, пишет УНН.

Первый день саммита начался с питчинг-сессии, где 28 команд представили инновационные решения в области оборонных технологий: от БПЛА и AI-наведения до роботизированных комплексов и систем обнаружения артиллерии. Особый акцент саммита был сделан на БПЛА, наземных роботизированных комплексах и радиоэлектронной борьбе. Представители Министерства цифровой трансформации и Министерства стратегических отраслей промышленности акцентировали на важности государственной поддержки оборонных инноваций.

УНН пообщался с некоторыми представителями разработчиков.

Ночной дрон-бомбер "VAMPIRE"

Представитель компании, которая производит бомберы "VAMPIRE" (Вампир) рассказал УНН, что "VAMPIRE" - это ночной дрон-бомбер украинского производства. Он может лететь на 15 километров и нести вес 15 килограммов.

"Работает обычно ночью. Он широко представлен в Вооруженных силах. Более 100 боевых подразделений его применяют. Этот бомбер обычно применяют для работы по вражеской силе противника, блиндажах, окопах. Дрон залетает, сбрасывает бомбы и возвращается обратно", - сказал представитель.

Второй возможный аспект его применения - дистанционное минирование.

"Например, если подразделение знает, что утром или ночью, в ближайшее время будет происходить вражеское наступление, то этим дроном залетают и минируют территорию. Российская бронированная техника начинает наступление, наезжает на мины, подрывается. Третий вариант - это гуманитарные миссии. Эти дроны доставляют на передний край воду, боекомплекты, продукты питания, медикаменты и тому подобное. Например, нам известны случаи, когда этим дроном носили генераторы", - рассказал представитель компании-разработчика.

Он также отметил, что по состоянию на сейчас компания в принципе может производить до 4 тысяч единиц VAMPIRE в месяц. Хотя пока производит меньше. Заказы поступают как от частных структур так и от государства.

"На разработку и производство первых дронов были выделены частные средства, сейчас государство закупает эти дроны, однако также закупают благотворительные фонды, другие частные компании, военно-гражданские администрации, воинские части и тому подобное. Стоимость за комплекс значительно меньше миллиона гривен. В комплекс входит один борт, шесть батарей, пульт, выносная станция, полностью все антенны, усилители, кабели. Борт полностью готов к работе с тремя комплектами батарей. В своем классе борт VAMPIRE, ночной бомбер, самый дешевый", - сказал представитель компании.

Роботизированная платформа "Танчик"

Владелец компании, занимающейся разработкой и изготовлением, ООО FIREBOX Алексей Руднев рассказал журналисту УНН, что основная функция "Танчика" - логистика, доставка БК, провизии на первую линию, на "ноль".

"Вторая функция - это модульность, в том плане, что многие покупают ее и устанавливают турели, и с этими турелями уже заменяют человека, потому что пулеметчик - это первое лицо, за которым охотятся FPV", - пояснил Руднев.

Также по его словам платформа способна выполнять функцию разминирования, может проходить противопехотные мины.

Руднев добавил, что еще одна функция, это возможность сбрасывать мины. Сброс рассчитан на 15 мин, которые уже доработали и готовы изготавливать.

"Чем отличается наша платформа от всех. Во-первых, это гусеничный ход, он сделан нами, спроектирован полностью нами. Такого больше ни у кого нет. В чем его преимущество? В том, что по болотистой местности он очень хорошо проходит. Или если намерзает, то тоже не клинит моторы. И свои собственные платы управления мы спроектировали, которые не глушатся РЕБом. Он на дистанционном управлении до 5 километров", - рассказал Руднев.

По его словам, роботизированная платформа "Танчик" уже кодифицирована, получила допуск к эксплуатации и используется на фронте.

Стоимость "Танчика" 8,5 тыс. долларов (310-350 тысяч грн).

"У нас мощности на 20 единиц в месяц. Сейчас мы работаем от потребности. Запрос актуален, особенно на турели и миносбрасыватель", - сказал Руднев.

Дрон-бабка

Представитель компании TAF DRONES рассказал, что эффективная дальность дрона 110 километров, вес около 4 килограммов.

"Это еще опытные образцы, то есть мы не продаем их еще массу, но планируем это уже делать. Они очень хорошо себя показали на фронте, тестировали их вместе с бойцами. Один из самолетиков пролетал более года на Харьковском направлении, ни разу не упал, не сбили. Почему? Потому что он пенопластовый, что означает, что он очень плохо пилингуется любыми средствами, которые имеют поиск",-рассказал представитель компании.

По его словам, "Бабка" имеет невысокую стоимость, базовая комплектация где – то около 5 тыс. долларов за самолетик, а за всю систему, которая состоит из двух самолетов и наземной станции-около 20 тыс. долларов. Но это базовая комплектация, которую можно менять и дополнять.

"Он (дрон – ред.) еще не прошел испытания. Мы сначала свои собственные испытания вместе с бойцами проводим, а потом будем сертифицировать. У нас уже почти этот процесс проходит", - сказал представитель компании-разработчика.

Конечная стоимость "Бабки" будет зависеть от спроса на данную модель. В компании говорят, что готовы довольно быстро масштабировать производство.

Он отметил, что компания TAF DRONES в первую очередь занимается производством FPV-дронов камикадзе "Колибри".

"Наши дроны довольно популярны на рынке Украины. Мы являемся одними из крупнейших производителей FPV дронов-камикадзе "Колибри". "Колибри" стандартизированы и кодифицированы по стандартам НАТО и Минобороны, поэтому мы производим на сегодня около 40 тыс. дронов в месяц. Это в основном государственные контракты", - рассказал представитель компании.

Дрон Highline-T

Представитель компании Hueless рассказал журналисту УНН, что основным преимуществом коптера Highline-T является то, что он находится в воздухе 24/7.

"Он питается с помощью кабеля, зависает на высоте 100 метров. Соответственно, может осуществлять две основные функции: ретрансляцию связи для беспилотников, для наземных роботизированных платформ, для другого вида тактической связи, а также наблюдение 24/7. Может на границах наблюдения осуществлять, или, например, наблюдение за военными складами", - пояснил представитель разработчика.

По его словам, большим преимуществом является то, что дрон может работать вообще без GPS, он имеет оптическую навигацию.

"В этом коптере мы применим только одну запчасть из Китая – это кабель, который мы также можем в принципе заменить на немецкий или аналог из США, но по состоянию на сейчас вот так, то есть практически полностью без китайских комплектующих. Прошли кодификацию, сертификацию, работаем с Brave1", - рассказал представитель компании.

Он также отметил, что представленная на выставке четвертая итерация Highline-T еще не проходила боевые испытания, пока еще продолжаются заводские испытания.

"Наша третья итерация продукта проходила испытания на Лиманском направлении, на Запорожском направлении. Я бы не сказал, что все они были успешными, но все они были тестовыми, которые позволили нам внести то количество изменений, которое, по нашему мнению, было необходимо, чтобы теперь этот коптер был полностью адаптирован к условиям современной войны. Эту четвертую итерацию планируют масштабировать и вводить в серийное производство", - сказал представитель Hueless.

Он заметил, что дистанционного управления у коптера Highline-T нет. Все осуществляется через кабель. Поэтому он является полностью РЭБустойчивым, полностью радионевидимым в эфире.

Ориентировочная стоимость этого комплекса стартует от 35 тысяч долларов.

"Мы в любом случае будем производить (эти дроны – ред. ), найдутся инвесторы, не найдутся, из-за того, что нужно понять, что основным нашим лейтмотивом является создать продукт, отдать его военным. А то, как мы найдем эти средства, не найдем, это уже наши проблемы. В конце концов, мы должны достичь в 2025 - м году способности 200 единиц в год", - заявил представитель разработчика.

Реактивный дрон-перехватчик "Bullet"

Юридический представитель Александр Козаченко рассказал журналисту УНН, что дрон "Bullet" может перехватывать беспилотники, например, "Орлан".

"Почему была использована именно реактивная модель? Потому что он может следить за целями, он может перехватывать цели, он может выбирать, какую приоритетную цель сбивать и их запускается до 10 штук. Это значительно дешевле чем сбивать дроны ракетами, "Петриотами", - рассказал Александр.

Он отметил, что назначение данной разработки экономить ракеты и сбивать дроны.

Радиус действия отечественного дрона 100 км. Стоимость Bullet на данный момент составляет 27 тысяч долларов.

"Компанией было разработано 10 приборов. Он еще в боевых условиях не использовался. Сейчас проходит летные испытания, еще на стадии поиска подхода к выполнению миссий. Мы хотим привлечь средства для того, чтобы уже наладили серийное производство", - сказал Козаченко.

Также он отметил, что Bullet уже используется в максимально приближенных к боевым условиях.

"Мы сделали финальный проект, который мы можем уже презентовать для производства. То есть мы им довольны, он уже полностью работает, это уже вторая модель. И в наших планах сделать стратосферный самолет, который будет всем этим управлять почти автоматически", - рассказал представитель компании, добавив, что такой самолет еще на стадии разработки.

Дрон Bullet имеет два размера для разных объектов.

"Заложена разная боевая часть. Они отличаются тем, что могут сбивать разные цели. Если это просто разведчик, то это может быть малый дрон, если это "шахед", то это может быть реактивный дрон, который будет выполнять задачи значительно быстрее", - пояснил Козаченко.

По его словам, производство дрона полностью было профинансировано компанией DEGREE-TRANS.

"Мы сейчас ищем инвесторов, которые смогут это сделать, так сказать, максимально масштабным, потому что мы знаем линию (производство – ред.), мы знаем, какие именно нужные детали, мы все подогнали и уже готовы привлекать средства", - сказал он.

Речной дрон-камикадзе "Black Widow"

Кофаундер компании Hardcut Дмитрий рассказал УНН, что" Black Widow " - речной дрон-камикадзе, который может использоваться как для уничтожения врага так и для наблюдения.

"Основные цели, это уничтожение небольших моторных лодок на юге Украины, на Херсонщине на Днепре. Также может быть использован для наблюдения, транспортировки небольших грузов. И на базе этой модели мы делаем сейчас разработку для разминирования якорных мин на реках", - сказал Дмитрий.

Стоимость базовой модели "Black Widow" - 1200 долларов, а дальше зависит от комплектации.

Дрон уже прошел полевые испытания и вскоре будут проводиться боевые испытания, применение.

"Сейчас мы подались на грант на Brave1. Brave1 вообще очень нам помогает. Также мы сейчас ищем инвесторов. Мы прошли акселерационную программу Defense Builder Accelerator... Есть выходы на инвесторов. Люди готовы в нас вкладывать", - сказал Дмитрий.

Он отметил, что пока изготовлено три прототипа.

"В целом мы планируем производить до тысячи штук в месяц", - заявил представитель разработчика.