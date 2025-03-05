В Киевской области задержали мошенника, который наживался на родственниках военнослужащих в плену
Киев • УНН
Мужчина выманил более 80 тысяч гривен у родственников военнослужащих ВСУ, обещая информацию о пленниках и пропавших без вести. Злоумышленника задержали во время получения очередного платежа в 26 тысяч гривен.
В Киевской области мужчина под предлогом предоставления сведений о военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые попали в плен или пропали без вести, обманом завладел деньгами родственников последних на сумму более 80 тысяч гривен. Об этом сообщили в полиции Киевской области, информирует УНН.
Детали
Указывается, что мошенническую схему раскрыли следователи следственного управления полиции Киевской области совместно с СБУ под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
При получении очередного платежа в размере 26 тысяч гривен злоумышленника задержали. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим случаям мошенничества на сумму более миллиона гривен
В полиции уточнили, что фигуранту дела сообщено о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним
СБУ и полиция задержали харьковчанина, который выдавал себя за волонтера по обмену пленными и выманивал деньги у их родственников. Злоумышленнику, который создал фейковый Телеграм-канал, грозит до 8 лет лишения свободы.