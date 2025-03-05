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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Харкові затримано шахрая, який ошукував сім’ї українських полонених

Київ • УНН

 • 19561 перегляди

СБУ та поліція затримали харків'янина, який видавав себе за волонтера з обміну полонених та виманював гроші у їхніх родичів. Зловмиснику, який створив фейковий Телеграм-канал, загрожує до 8 років ув'язнення.

У Харкові затримано шахрая, який ошукував сім’ї українських полонених

Служба безпеки та Національна поліція затримали шахрая, який видурював гроші у родичів військовополонених та зниклих безвісти. Таким чином, була ліквідована шахрайська схема. Про це повідомила СБУ, передає УНН.

За матеріалами справи, житель Харкова видавав себе за "учасника волонтерської групи", що нібито займається обміном полонених. За гроші він обіцяв постраждалим сім’ям повернути додому українських захисників

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Для пошуку потенційних жертв шахрай створив та адміністрував Телеграм-канал з "тематичною" назвою, а для переконливості під час спілкування посилався на свої вигадані зв’язки з представниками росії, які нібито "вирішують питання обміну".

Потерпілі перераховували кошти на банківські реквізити підозрюваного, й після транзакцій він продовжував спілкування з постраждалими і видурював у них додаткові суми, посилаючись на "нові обставини".

При обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази оборудок. Цому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Доповнення

СБУ звертає увагу, що питання звільнення полонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади. Можна звертатись до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

+38 044 321-11-21

+38 098 321-11-21

Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 або на електронну адресу [email protected]

Нагадаємо

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що росія має звільнити українців, які утримуються з 2014 та 2022 років, а Україна готова до обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

За даними на 18 лютого 2025 року, з ворожого полону вдалося повернути 4 131 українця. Загалом Україна та рф провели вже 61 обмін полоненими з початку повномасштабної війни.

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