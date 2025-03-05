В Харькове задержан мошенник, который обманывал семьи украинских пленников
Киев • УНН
СБУ и полиция задержали харьковчанина, который выдавал себя за волонтера по обмену пленными и выманивал деньги у их родственников. Злоумышленнику, который создал фейковый Телеграм-канал, грозит до 8 лет лишения свободы.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали мошенника, который выманивал деньги у родственников военнослужащих и пропавших без вести. Таким образом, была ликвидирована мошенническая схема. Об этом сообщила СБУ, передает УНН.
По материалам дела, житель Харькова выдавал себя за "участника волонтерской группы", которая якобы занимается обменом пленными. За деньги он обещал пострадавшим семьям вернуть домой украинских защитников
Детали
Для поиска потенциальных жертв мошенник создал и администрировал Телеграм-канал с "тематическим" названием, а для убедительности во время общения ссылался на свои вымышленные связи с представителями россии, которые якобы "решают вопросы обмена".
Пострадавшие переводили деньги на банковские реквизиты подозреваемого, и после транзакций он продолжал общение с пострадавшими и выманивал у них дополнительные суммы, ссылаясь на "новые обстоятельства".
При обыске у задержанного изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства махинаций. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Дополнение
СБУ обращает внимание, что вопрос освобождения пленников находится исключительно в компетенции органов государственной власти. Можно обращаться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленников:
+38 044 321-11-21
+38 098 321-11-21
Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 или на электронную почту [email protected]
Напоминаем
Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россия должна освободить украинцев, которые удерживаются с 2014 и 2022 годов, а Украина готова к обмену пленными по формуле "всех на всех".
По данным на 18 февраля 2025 года, из вражеского плена удалось вернуть 4 131 украинца. Всего Украина и рф провели уже 61 обмен пленными с начала полномасштабной войны.