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На Київщині затримали шахрая, який наживався на родичах військовополонених

Київ • УНН

 • 25949 перегляди

Чоловік виманив понад 80 тисяч гривень у родичів військових ЗСУ, обіцяючи інформацію про полонених та зниклих безвісти. Зловмисника затримали під час отримання чергового платежу у 26 тисяч гривень.

На Київщині затримали шахрая, який наживався на родичах військовополонених

У Київській області чоловік під приводом надання відомостей про військовослужбовців Збройних сил України, які потрапили в полон або зникли безвісти, шляхом обману заволодів коштами родичів останніх на суму понад 80 тисяч гривень. Про це повідомили у поліції Київської області, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що шахрайську схему викрили слідчі слідчого управління поліції Київської області спільно з СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

При отриманні чергового платежу у розмірі 26 тисяч гривень зловмисника затримали. Наразі перевіряється причетність підозрюваного до інших випадків шахрайства на суму понад мільйон гривень

- йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що фігуранту справи повідомлено про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесенням застави.

Нагадаємо

СБУ та поліція затримали харків'янина, який видавав себе за волонтера з обміну полонених та виманював гроші у їхніх родичів. Зловмиснику, який створив фейковий Телеграм-канал, загрожує до 8 років ув'язнення.

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