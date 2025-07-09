В Киевской области в результате вражеской атаки пострадала женщина, ее госпитализировали
Киев • УНН
В ночь на 9 июля в Киевской области в результате вражеской атаки БпЛА пострадала женщина 1980 года рождения. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом закрытый перелом грудной клетки.
В ночь на среду, 9 июля, в Киевской области в результате вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали в местную больницу. Об этом информирует глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, передает УНН.
К сожалению, в Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Сейчас ее госпитализируют в местную больницу
По словам Калашника, предварительный диагноз - закрытый перелом грудной клетки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Более подробная информация позже, отметил он.
"Враг продолжает массированную атаку БПЛА на мирные населенные пункты Киевщины. Прошу всех находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - добавил глава ОВА.
Напомним
В ночь на 9 июля Воздушные силы ВСУ предупредили о большом количестве вражеских ударных беспилотников в воздушном пространстве.
рф увеличила количество выпущенных по Украине ракет и дронов в 1,6 раза - Сырский08.07.25, 14:05 • 901 просмотр