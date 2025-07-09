В ночь на среду, 9 июля, в Киевской области в результате вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали в местную больницу. Об этом информирует глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, передает УНН.

К сожалению, в Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Сейчас ее госпитализируют в местную больницу - написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Калашника, предварительный диагноз - закрытый перелом грудной клетки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Более подробная информация позже, отметил он.

"Враг продолжает массированную атаку БПЛА на мирные населенные пункты Киевщины. Прошу всех находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - добавил глава ОВА.

Напомним

В ночь на 9 июля Воздушные силы ВСУ предупредили о большом количестве вражеских ударных беспилотников в воздушном пространстве.

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