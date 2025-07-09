На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували

У ніч проти середи, 9 липня у Київській області в результаті ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували до місцевої лікарні. Про це інформує очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, передає УНН.

На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні - написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

За словами Калашника, попередній діагноз - закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається.

Більш детальна інформація згодом, зазначив він.

"Ворог продовжує масовану атаку БпЛА на мирні населені пункти Київщини. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - додав очільник ОВА.

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