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На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували

Київ • УНН

 • 583 перегляди

У ніч на 9 липня в Київській області внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала жінка 1980 року народження. Її госпіталізували з попереднім діагнозом закритий перелом грудної клітини.

На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували

У ніч проти середи, 9 липня у Київській області в результаті ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували до місцевої лікарні. Про це інформує очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, передає УНН.

На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні

- написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

За словами Калашника, попередній діагноз - закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається.

Більш детальна інформація згодом, зазначив він.

"Ворог продовжує масовану атаку БпЛА на мирні населені пункти Київщини. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо

У ніч на 9 липня Повітряні сили ЗСУ попередили про велику кількість ворожих ударних безпілотників у повітряному просторі. 

рф збільшила кількість випущених по Україні ракет та дронів в 1,6 раза - Сирський08.07.25, 14:05 • 907 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Броварський район
Київська область
Повітряні сили Збройних сил України
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