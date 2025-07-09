На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували
Київ • УНН
У ніч на 9 липня в Київській області внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала жінка 1980 року народження. Її госпіталізували з попереднім діагнозом закритий перелом грудної клітини.
У ніч проти середи, 9 липня у Київській області в результаті ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували до місцевої лікарні. Про це інформує очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, передає УНН.
На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні
За словами Калашника, попередній діагноз - закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається.
Більш детальна інформація згодом, зазначив він.
"Ворог продовжує масовану атаку БпЛА на мирні населені пункти Київщини. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - додав очільник ОВА.
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