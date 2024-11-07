В Киевской области работает противовоздушная оборона из-за угрозы БпЛА
Киев • УНН
На территории Киевской области активизированы силы противовоздушной обороны. Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе вражеских беспилотников в регионе.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевская область!
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
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Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА в области.
В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА6 сентября 2024, 05:39 • 48934 просмотра