В Киевской области работает противовоздушная оборона из-за угрозы БпЛА

На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Киевская область!

В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

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