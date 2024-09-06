Киев • УНН
В Киевской области обнаружено движение вражеских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны активно работают для защиты региона от потенциальной угрозы.
В Киевской области обнаружено движение вражеских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны, сообщили в Киевской ОВА в пятницу, пишет УНН.
Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО
Над Україною вночі збили 27 "шахедів", ворог атакував ракетами Х-59 та Х-31П6 сентября 2024, 05:19 • 17034 просмотра