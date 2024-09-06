Над Украиной ночью сбили 27 "шахедов", враг атаковал ракетами Х-59 и Х-31П

В небе над Украиной ночью сбито 27 ударных дронов типа Shahed из 44 запущенных российскими войсками, 8 беспилотников - локационно потеряны, один повернул в сторону оккупированной Донетчины, еще несколько в воздушном пространстве, враг также атаковал ракетой Х-59 и ракетой Х-31П, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

В ночь на 6 сентября, как указано, враг атаковал одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей, а также 44-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя по состоянию на 8:00 сбито 27 ударных БпЛА. 8 беспилотников - локационно потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ), один БпЛА повернул в направлении оккупированной Донетчины. Еще несколько воздушных целей (вероятно ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается! - указали в ВС ВСУ.

В эти сутки противовоздушная оборона работала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.