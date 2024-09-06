Над Україною вночі збили 27 "шахедів", ворог атакував ракетами Х-59 та Х-31П
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ відбили масштабну атаку російських дронів вночі. Збито 27 з 44 запущених Shahed, також ворог атакував ракетами Х-59 та Х-31П. ППО працювала в 13 областях України.
У небі над Україною вночі збито 27 ударних дронів типу Shahed із 44 запущених російськими військами, 8 безпілотників – локаційно втрачені, один повернув у бік окупованої Донеччини, ще кілька у повітряному просторі, ворог також атакував ракетою Х-59 та ракетою Х-31П, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
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У ніч на 6 вересня, як вказано, ворог атакував однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей, а також 44-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою станом на 8:00 збито 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!
Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.