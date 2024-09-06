На Київщині на тлі атаки дронів працює ППО - ОВА
Київ • УНН
У Київській області виявлено рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони активно працюють для захисту регіону від потенційної загрози.
У Київській області виявлено рух ворожих безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони, повідомили у Київській ОВА у п'ятницю, пише УНН.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО
Над Україною вночі збили 27 "шахедів", ворог атакував ракетами Х-59 та Х-31П06.09.24, 08:19 • 24861 перегляд