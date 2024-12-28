В Киеве завтра не будут выключать свет - "Киев Цифровой"
Киев • УНН
В Киеве 29 декабря не планируют отключать электроэнергию из-за достаточного ее количества. В других регионах Украины сегодня действовали аварийные отключения с 15:00 до 18:00.
Завтра, 29 декабря, для Киева применение мер ограничения потребления не прогнозируется. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Киев Цифровой».
«Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется», говорится в сообщении в приложении „Киев Цифровой“.
Также призвали в пиковые часы стараться не включать лишнего - «так вы поддержите энергосистему и получите более приятные счета за коммуналку».
Сегодня
НЭК «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине 28 декабря. Отключения действовали с 15:00 до 18:00.