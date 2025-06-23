В Киеве враг ночным ударом повредил электросети, но свет уже вернули во все дома - ДТЭК

В Киеве из-за ночной вражеской атаки были повреждены электрические сети, свет уже вернули во все дома, которые задело, сообщили в энергокомпании ДТЭК, которая предоставляет услуги в регионе, пишет УНН.

Киев: враг повредил электрические сети - сообщили в ДТЭК в соцсетях.

Пострадали электрические сети, "в частности один из трансформаторных пунктов", уточнили в ДТЭК.

Отмечается, что "ночью энергетики вернули электричество более чем 300 домам по резервным схемам".

"Сейчас все дома со светом", - подчеркнули в компании.

Работы по восстановлению поврежденного оборудования, как указано, продолжаются.

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