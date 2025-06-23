У Києві ворог нічним ударом пошкодив електромережі, але світло вже повернули в усі домівки - ДТЕК
Київ • УНН
Внаслідок нічної ворожої атаки в Києві були пошкоджені електричні мережі. Енергетики ДТЕК вже відновили електропостачання для понад 300 домівок, і наразі всі будинки знову зі світлом.
У Києві через нічну ворожу атаку було пошкоджено електричні мережі, світло вже повернули в усі домівки, які зачепило, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, яка надає послуги у регіоні, пише УНН.
Київ: ворог пошкодив електричні мережі
Постраждали електричні мережі, "зокрема один з трансформаторних пунктів", уточнили у ДТЕК.
Зазначається, що "вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами".
"Наразі всі домівки зі світлом", - наголосили у компанії.
Роботи над відновленням пошкодженого обладнання, як вказано, тривають.
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