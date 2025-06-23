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Ліки не здешевшали, заборона маркетингу між аптеками та виробниками не дала очікуваного результату – директорка БФ “Пацієнти України”
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У Києві ворог нічним ударом пошкодив електромережі, але світло вже повернули в усі домівки - ДТЕК

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Внаслідок нічної ворожої атаки в Києві були пошкоджені електричні мережі. Енергетики ДТЕК вже відновили електропостачання для понад 300 домівок, і наразі всі будинки знову зі світлом.

У Києві ворог нічним ударом пошкодив електромережі, але світло вже повернули в усі домівки - ДТЕК

У Києві через нічну ворожу атаку було пошкоджено електричні мережі, світло вже повернули в усі домівки, які зачепило, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, яка надає послуги у регіоні, пише УНН.

Київ: ворог пошкодив електричні мережі

- повідомили в ДТЕК у соцмережах.

Постраждали електричні мережі, "зокрема один з трансформаторних пунктів", уточнили у ДТЕК.

Зазначається, що "вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами".

"Наразі всі домівки зі світлом", - наголосили у компанії.

Роботи над відновленням пошкодженого обладнання, як вказано, тривають.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаКиїв
ДТЕК
Київ
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