В Киеве восстановили теплоснабжение еще в 67 домах, пострадавших в результате атаки рф
Киев • УНН
Сейчас без отопления частично остается один дом в Соломенском районе, который больше всего пострадал.
Теплоснабжение восстановили еще в 67 столичных домах, которые в результате вчерашнего ракетного обстрела оставались без тепла. Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.
Специалисты "Киевтеплоэнерго" восстановили теплоснабжение в 67 домах, которые в результате вчерашнего ракетного обстрела оставались без тепла. Сейчас без отопления частично остается один дом в Соломенском районе, который больше всего пострадал
Напомним,
В результате массированной атаки рф на Киев 54 человека были ранены и 2 - погибли. Во многих районах города - значительные разрушения.
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В Киеве восстановили теплоснабжение еще в 67 домах, пострадавших в результате атаки рф
Сейчас без отопления частично остается один дом в Соломенском районе, который больше всего пострадал.
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