В Киеве восстановили теплоснабжение еще в 67 домах, пострадавших в результате атаки рф

Теплоснабжение восстановили еще в 67 столичных домах, которые в результате вчерашнего ракетного обстрела оставались без тепла. Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.

Специалисты "Киевтеплоэнерго" восстановили теплоснабжение в 67 домах, которые в результате вчерашнего ракетного обстрела оставались без тепла. Сейчас без отопления частично остается один дом в Соломенском районе, который больше всего пострадал - говорится в сообщении.

Напомним,

В результате массированной атаки рф на Киев 54 человека были ранены и 2 - погибли. Во многих районах города - значительные разрушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массированная воздушная атака по Украине стоила рф около 620 миллионов долларов