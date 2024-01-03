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У Києві відновили теплопостачання ще в 67 будинках, які постраждали внаслідок атаки рф

У Києві відновили теплопостачання ще в 67 будинках, які постраждали внаслідок атаки рф

Київ • УНН

 • 35411 перегляди

Наразі без опалення частково залишається один будинок у Соломʼянському районі, який найбільше постраждав.

Теплопостачання відновили ще в 67 столичних будинках, які внаслідок учорашнього ракетного обстрілу залишались без тепла. Про це повідомили в КМДА, пише УНН.

Фахівці "Київтеплоенерго" відновили теплопостачання в 67 будинках, які внаслідок учорашнього ракетного обстрілу залишались без тепла. Наразі без опалення частково залишається один будинок у Соломʼянському районі, який найбільше постраждав 

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У результаті масованої атаки рф на Київ 54 людини були поранені і 2 - загинули. У багатьох районах міста - значні руйнування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масована повітряна атака по Україні коштувала рф близько 620 мільйонів доларів

Ганна Оніщенко

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