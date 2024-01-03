У Києві відновили теплопостачання ще в 67 будинках, які постраждали внаслідок атаки рф
Київ • УНН
Наразі без опалення частково залишається один будинок у Соломʼянському районі, який найбільше постраждав.
Теплопостачання відновили ще в 67 столичних будинках, які внаслідок учорашнього ракетного обстрілу залишались без тепла. Про це повідомили в КМДА, пише УНН.
Фахівці "Київтеплоенерго" відновили теплопостачання в 67 будинках, які внаслідок учорашнього ракетного обстрілу залишались без тепла. Наразі без опалення частково залишається один будинок у Соломʼянському районі, який найбільше постраждав
Нагадаємо
У результаті масованої атаки рф на Київ 54 людини були поранені і 2 - загинули. У багатьох районах міста - значні руйнування.
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