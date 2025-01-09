В Киеве водитель напал на патрульного во время проверки
Киев • УНН
Патрульные остановили Ford из-за несоответствия номерных знаков госстандартам. Водитель вел себя агрессивно, угрожал полицейским и нанес телесные повреждения патрульному, после чего был задержан.
В патрульной полиции прокомментировали распространенную в соцсетях видеозапись задержания водителя автомобиля в Подольском районе Киева. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram, передает УНН.
Детали
Правоохранители рассказали, что 08 января во время патрулирования инспекторы остановили автомобиль Ford с номерным знаком, который не соответствовал требованиям государственных стандартов.
Мы остановили транспортное средство. Во время общения водитель вел себя агрессивно и пытался уйти с места происшествия, угрожая патрульным физической расправой
Отмечается, что инспекторы предупредили мужчину о неправомерности таких действий, однако тот на замечания не реагировал и нанес телесные повреждения патрульному.
Инспекторы задержали нарушителя и вызвали на место следователей.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 УК (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).
Напомним
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