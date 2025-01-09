У Києві водій напав на патрульного під час перевірки
Київ • УНН
Патрульні зупинили Ford через невідповідність номерних знаків держстандартам. Водій поводився агресивно, погрожував поліцейським та завдав тілесних ушкоджень патрульному, після чого був затриманий.
У патрульній поліції прокоментували поширений у соцмережах відеозапис затримання водія автомобіля у Подільському районі Києва. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Telegram, передає УНН.
Деталі
Правоохоронці розповіли, що 08 січня під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль Ford з номерним знаком, який не відповідав вимогам державних стандартів.
Ми зупинили транспортний засіб. Під час спілкування водій поводився агресивно та намагався піти з місця події, погрожуючи патрульним фізичною розправою
Зазначається, що інспектори попередили чоловіка про неправомірність таких дій, проте той на зауваження не реагував та спричинив тілесні ушкодження патрульному.
Інспектори затримали порушника та викликали на місце слідчих.
За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 КК (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків).
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