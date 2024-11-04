В Киеве вернули в госсобственность земельный участок стоимостью более 300 миллионов гривен
Киев • УНН
Суд признал незаконной передачу 2.5 га земли в Дарницком районе Киева, где планировали возвести многоквартирные дома. Государству возвращен участок с имущественным комплексом стоимостью более 300 миллионов гривен.
Ранее почти 2.5 га земли в Дарницком районе Киева планировали застроить многоквартирными домами, кроме того речь шла о получении прибыли от площади более 6 500 кв. м. Но суд признал незаконной передачу госсобственности бизнесменам.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Хозяйственный суд Киева признал незаконными права собственности на почти 2.5 га земли в Дарницком районе города. Как указывается в пресс-службе ведомства, государству возвращен «земельный участок с имущественным комплексом в Дарницком районе Киева стоимостью более 300 миллионов гривен».
Ранее, согласно информации Минобороны, указанную территорию планировали застроить многоквартирными домами. Помещения площадью более 6 500 кв. м - бизнесмены использовали для получения прибыли. Кроме того отмечается, что случаи «незаконного завладения военными объектами и землями обороны являются нередкими».
Напомним,
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