Сын экс-главы СБУ строит имение под Киевом, землю приобрел по втрое заниженной стоимости - СМИ
Киев • УНН
Артур Лазаренко приобрел 10 соток земли с недостроем в Ходосовке за 455 тысяч гривен, что втрое дешевле предыдущей цены. На участке завершается строительство 300-метрового дома.
Сын бывшего главы СБУ Ивана Баканова, Артур Лазаренко, завершает строительство имения под Киевом на земле, которую приобрел в три раза дешевле ее предыдущей стоимости, передает УНН со ссылкой на расследование "Схем".
Детали
В 2021 году Артур Лазаренко, сын бывшего главы СБУ Ивана Баканова, приобрел почти 10 соток земли с недостроенным имением в элитной части села Ходосовка на Киевщине за 455 тысяч гривен (примерно 17 тысяч долларов).
Предыдущая владелица купила этот участок в три раза дороже. На осень 2024 года строительство двухэтажного дома площадью около 300 квадратных метров почти завершено, сообщают журналисты проекта "Схемы". Согласно договору купли-продажи, Лазаренко приобрел землю рядом с коттеджным городком "Новая Ходосовка" по цене 45,9 тысяч гривен за сотку.
В документе указано, что "на время удостоверения этого договора на отчуждаемом земельном участке любые застройки, здания и сооружения, отсутствуют".
Как видно из спутниковых снимков, строительство на этом участке уже продолжалось в апреле 2021 года. В октябре, когда Артур Лазаренко уже месяц владел участком, было видно, что возведены стены и крыша дома.
По данным "Схем", предыдущая владелица приобрела эту землю в январе 2021 года за 1,418 миллиона гривен (эквивалент 50,2 тысяч долларов), а через восемь месяцев продала ее Лазаренко в три раза дешевле. Журналисты пытались связаться с ней, но она не отвечала на звонки и сообщения.
Эксперты по недвижимости, отмечают, что в договорах купли-продажи иногда указывают заниженные цены, чтобы уменьшить налоги. Сейчас на территории имения продолжаются отделочные работы, видно рабочих.
Напомним
В прошлом году, уже бывший глава СБУ Иван Баканов получил свидетельство адвоката в Совете адвокатов Полтавской области.