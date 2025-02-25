В Киеве ухудшилось качество воздуха: что советуют делать жителям столицы
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано повышение уровня взвешенных частиц в воздухе из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице и принять защитные меры.
В столице наблюдается временное снижение качества воздуха - по данным мониторинговых станций, уровень взвешенных частиц в атмосфере вырос. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
Экологи объясняют это погодными условиями: из-за малоподвижного воздуха и высокого атмосферного давления вредные примеси не рассеиваются, а накапливаются.
Специалисты советуют жителям города минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Рекомендуется закрывать окна, пить больше воды и пользоваться очистителями воздуха, если таковые имеются.
Следить за состоянием воздуха в реальном времени можно на сайте городской системы мониторинга.
В Киеве ухудшение состояния воздуха: рекомендуют закрыть окна и пить воду24.02.25, 08:25 • 45574 просмотра