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В Киеве ухудшилось качество воздуха: что советуют делать жителям столицы

В Киеве ухудшилось качество воздуха: что советуют делать жителям столицы

Киев  •  УНН

 • 9138 просмотра

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В Киеве зафиксировано повышение уровня взвешенных частиц в воздухе из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице и принять защитные меры.

В столице наблюдается временное снижение качества воздуха - по данным мониторинговых станций, уровень взвешенных частиц в атмосфере вырос. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Экологи объясняют это погодными условиями: из-за малоподвижного воздуха и высокого атмосферного давления вредные примеси не рассеиваются, а накапливаются. 

Специалисты советуют жителям города минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Рекомендуется закрывать окна, пить больше воды и пользоваться очистителями воздуха, если таковые имеются. 

Следить за состоянием воздуха в реальном времени можно на сайте городской системы мониторинга.

В Киеве ухудшение состояния воздуха: рекомендуют закрыть окна и пить воду24.02.25, 08:25 • 45574 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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