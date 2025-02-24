В Киеве ухудшение состояния воздуха: рекомендуют закрыть окна и пить воду

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха из-за накопления пыли и маловетреной погоды, сообщили в КГГА в соцсетях в понедельник, обнародовав ряд советов, пишет УНН.

Детали

«В столице удерживается высокий уровень загрязненности воздуха: фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ», - говорится в сообщении.

Вероятной причиной «ухудшения состояния воздуха», как отмечается, является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне