В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне
Киев • УНН
В столице зафиксирован средний уровень загрязнения воздуха на правом берегу и очень высокий на левом. Жителям левобережья рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
В столице наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Зафиксирован средний уровень загрязненности на правом берегу и очень высокий - на левом. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Детали
Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей
В частности, жителям левого берега до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:
закрыть окна;
ограничить пребывание на улице;
пить много воды;
если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
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