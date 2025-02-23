В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

В столице наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Зафиксирован средний уровень загрязненности на правом берегу и очень высокий - на левом. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали

Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей - говорится в сообщении.

В частности, жителям левого берега до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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