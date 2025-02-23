В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

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Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 118612 просмотра

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Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 144844 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 158559 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 146008 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 144874 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 138110 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

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21 февраля, 10:20 • 114176 просмотра

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Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
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21 февраля, 09:19 • 106948 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

Киев  •  УНН

 • 7800 просмотра

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В столице зафиксирован средний уровень загрязнения воздуха на правом берегу и очень высокий на левом. Жителям левобережья рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В столице наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Зафиксирован средний уровень загрязненности на правом берегу и очень высокий - на левом. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали 

Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей

- говорится в сообщении.

В частности, жителям левого берега до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Ударят морозы до -19°C: прогноз погоды на сегодня23.02.25, 08:22 • 17882 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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