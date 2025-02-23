У Києві різко погіршилась якість повітря: один берег у критичній зоні

У столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Зафіксовано середній рівень забрудненості на правому березі та дуже високий – на лівому. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

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Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мешканцям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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