У Києві різко погіршилась якість повітря: один берег у критичній зоні
Київ • УНН
У столиці зафіксовано середній рівень забруднення повітря на правому березі та дуже високий на лівому. Мешканцям лівобережжя рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
У столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Зафіксовано середній рівень забрудненості на правому березі та дуже високий – на лівому. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.
Деталі
Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок
Зокрема, мешканцям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:
зачинити вікна;
обмежити перебування на вулиці;
пити багато води;
якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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