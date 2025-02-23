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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127108 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185922 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149850 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140541 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118316 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Вдарять морози до -19°C: прогноз погоди на сьогодні

Вдарять морози до -19°C: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 103069 перегляди

В Україні очікується морозна погода з температурою до -19°C та невеликою хмарністю. На дорогах подекуди ожеледиця, вітер змінних напрямків 3-8 м/с, у західних областях до +5 градусів.

В Україну повертаються морози. В неділю, 23 лютого, температура повітря подекуди знизиться до -19°C. Проте зима з холоднечею, морозним сонечком, бурульками, ожеледицею та снігом потрохи завершується. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 23 лютого в Україні синоптики прогнозують морозну погоду.

Очікується невелика хмарність. Без опадів, лише вдень у східних областях місцями невеликий сніг.

На дорогах подекули ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 1-6° морозу. Найтепліше буде у західних областях, де температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів.

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На Київщині та в столиці буде помірна хмарність. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 1-3° морозу.

Укргідрометцентр попереджає, що 23 лютого, у зв'язку з подальшим посиленням льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків.

Всесвітній день взаєморозуміння і миру, День дизельного двигуна та Міжнародний день собачого печива: що можна відзначити 23 лютого 23.02.25, 05:28 • 33345 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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