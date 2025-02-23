Вдарять морози до -19°C: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні очікується морозна погода з температурою до -19°C та невеликою хмарністю. На дорогах подекуди ожеледиця, вітер змінних напрямків 3-8 м/с, у західних областях до +5 градусів.
В Україну повертаються морози. В неділю, 23 лютого, температура повітря подекуди знизиться до -19°C. Проте зима з холоднечею, морозним сонечком, бурульками, ожеледицею та снігом потрохи завершується. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 23 лютого в Україні синоптики прогнозують морозну погоду.
Очікується невелика хмарність. Без опадів, лише вдень у східних областях місцями невеликий сніг.
На дорогах подекули ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 1-6° морозу. Найтепліше буде у західних областях, де температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів.
На Київщині та в столиці буде помірна хмарність. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 1-3° морозу.
Укргідрометцентр попереджає, що 23 лютого, у зв'язку з подальшим посиленням льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків.
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