Вдарять морози до -19°C: прогноз погоди на сьогодні

В Україну повертаються морози. В неділю, 23 лютого, температура повітря подекуди знизиться до -19°C. Проте зима з холоднечею, морозним сонечком, бурульками, ожеледицею та снігом потрохи завершується. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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Сьогодні, 23 лютого в Україні синоптики прогнозують морозну погоду.

Очікується невелика хмарність. Без опадів, лише вдень у східних областях місцями невеликий сніг.

На дорогах подекули ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 1-6° морозу. Найтепліше буде у західних областях, де температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів.

На Київщині та в столиці буде помірна хмарність. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 1-3° морозу.

Укргідрометцентр попереджає, що 23 лютого, у зв'язку з подальшим посиленням льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків.

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