Ударят морозы до -19°C: прогноз погоды на сегодня

В Украину возвращаются морозы. В воскресенье, 23 февраля, температура воздуха местами снизится до -19°C. Однако зима с стужей, морозным солнышком, сосульками, гололедом и снегом понемногу завершается. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня, 23 февраля в Украине синоптики прогнозируют морозную погоду.

Ожидается небольшая облачность. Без осадков, лишь днем в восточных областях местами небольшой снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 1-6° мороза. Теплее всего будет в западных областях, где температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов.

На Киевщине и в столице будет умеренная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 1-6° мороза; в Киеве днем 1-3° мороза.

Укргидрометцентр предупреждает, что 23 февраля, в связи с дальнейшим усилением ледовых явлений, возможны резкие колебания уровней воды с суточной интенсивностью, без угрозы негативных последствий.

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