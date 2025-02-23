Ударят морозы до -19°C: прогноз погоды на сегодня

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Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 114712 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 139403 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 153438 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 143152 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 143387 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 137474 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 129539 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 114113 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

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Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 157161 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106902 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ударят морозы до -19°C: прогноз погоды на сегодня

Ударят морозы до -19°C: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 8711 просмотра

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В Украине ожидается морозная погода с температурой до -19°C и небольшой облачностью. На дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений 3-8 м/с, в западных областях до +5 градусов.

В Украину возвращаются морозы. В воскресенье, 23 февраля, температура воздуха местами снизится до -19°C. Однако зима с стужей, морозным солнышком, сосульками, гололедом и снегом понемногу завершается. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня, 23 февраля в Украине синоптики прогнозируют морозную погоду.

Ожидается небольшая облачность. Без осадков, лишь днем в восточных областях местами небольшой снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 1-6° мороза. Теплее всего будет в западных областях, где температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов.

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На Киевщине и в столице будет умеренная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 1-6° мороза; в Киеве днем 1-3° мороза.

Укргидрометцентр предупреждает, что 23 февраля, в связи с дальнейшим усилением ледовых явлений, возможны резкие колебания уровней воды с суточной интенсивностью, без угрозы негативных последствий.

Всемирный день взаимопонимания и мира, День дизельного двигателя и Международный день собачьего печенья: что можно отметить 23 февраля23.02.25, 05:28 • 16312 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Общество
ukrainaУкраина
kievКиев

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