Ударят морозы до -19°C: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается морозная погода с температурой до -19°C и небольшой облачностью. На дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений 3-8 м/с, в западных областях до +5 градусов.
В Украину возвращаются морозы. В воскресенье, 23 февраля, температура воздуха местами снизится до -19°C. Однако зима с стужей, морозным солнышком, сосульками, гололедом и снегом понемногу завершается. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня, 23 февраля в Украине синоптики прогнозируют морозную погоду.
Ожидается небольшая облачность. Без осадков, лишь днем в восточных областях местами небольшой снег.
На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 1-6° мороза. Теплее всего будет в западных областях, где температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов.
На Киевщине и в столице будет умеренная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 1-6° мороза; в Киеве днем 1-3° мороза.
Укргидрометцентр предупреждает, что 23 февраля, в связи с дальнейшим усилением ледовых явлений, возможны резкие колебания уровней воды с суточной интенсивностью, без угрозы негативных последствий.
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