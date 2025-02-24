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У Києві погіршення стану повітря: рекомендують зачинити вікна і пити воду

Київ • УНН

 • 50014 перегляди

У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря через накопичення пилу та маловітряну погоду. КМДА рекомендує зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити більше води.

У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря через накопичення пилу та маловітряну погоду, повідомили у КМДА у соцмережах у понеділок, оприлюднивши низку порад, пише УНН.

Деталі

"У столиці утримується високий рівень забрудненості повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин", - ідеться у повідомленні.

Імовірною причиною "погіршення стану повітря", як зазначається, є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У Києві різко погіршилась якість повітря: один берег у критичній зоні23.02.25, 09:45 • 104822 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївЗдоров'я

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