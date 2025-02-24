У Києві погіршення стану повітря: рекомендують зачинити вікна і пити воду

У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря через накопичення пилу та маловітряну погоду, повідомили у КМДА у соцмережах у понеділок, оприлюднивши низку порад, пише УНН.

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"У столиці утримується високий рівень забрудненості повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин", - ідеться у повідомленні.

Імовірною причиною "погіршення стану повітря", як зазначається, є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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