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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126195 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185057 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149211 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140182 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118052 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108383 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У Києві погіршилась якість повітря: що радять робити жителям столиці

У Києві погіршилась якість повітря: що радять робити жителям столиці

Київ • УНН

 • 45366 перегляди

У Києві зафіксовано підвищення рівня завислих часток у повітрі через несприятливі погодні умови. Фахівці рекомендують обмежити перебування на вулиці та вжити захисних заходів.

У столиці спостерігається тимчасове зниження якості повітря – за даними моніторингових станцій, рівень завислих часток у атмосфері зріс. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Екологи пояснюють це погодними умовами: через малорухливе повітря та високий атмосферний тиск шкідливі домішки не розсіюються, а накопичуються. 

Фахівці радять мешканцям міста мінімізувати перебування на відкритому повітрі, особливо людям із хронічними захворюваннями дихальної системи. Рекомендовано зачиняти вікна, пити більше води та користуватися очищувачами повітря, якщо такі є. 

Слідкувати за станом повітря в реальному часі можна на сайті міської системи моніторингу.

У Києві погіршення стану повітря: рекомендують зачинити вікна і пити воду24.02.25, 08:25 • 50014 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКиївЗдоров'я
kyivska-miska-derzhavna-administratsiiaКиївська міська державна адміністрація
kyivКиїв

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