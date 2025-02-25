У Києві погіршилась якість повітря: що радять робити жителям столиці

У столиці спостерігається тимчасове зниження якості повітря – за даними моніторингових станцій, рівень завислих часток у атмосфері зріс. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

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Екологи пояснюють це погодними умовами: через малорухливе повітря та високий атмосферний тиск шкідливі домішки не розсіюються, а накопичуються.

Фахівці радять мешканцям міста мінімізувати перебування на відкритому повітрі, особливо людям із хронічними захворюваннями дихальної системи. Рекомендовано зачиняти вікна, пити більше води та користуватися очищувачами повітря, якщо такі є.

Слідкувати за станом повітря в реальному часі можна на сайті міської системи моніторингу.

У Києві погіршення стану повітря: рекомендують зачинити вікна і пити воду