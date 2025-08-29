В Киеве сегодня остановится движение метро на одну минуту - КГГА

Сегодня, 29 августа, в Киеве остановится движение метро на одну минуту. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сегодня, 29 августа, в День памяти погибших Защитников, в 9:00 киевский метрополитен остановит движение поездов на 1 минуту: город почтит подвиг погибших Защитников и Защитниц - говорится в сообщении.

Пассажиров просят отнестись с пониманием и остановиться вместе с нами на минуту, чтобы почтить память Героев.

В соответствии с технологическими процессами на некоторых станциях поезда будут стоять 4-5 минут.

Напомним

В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.

Страна-агрессор применила дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В результате ночной вражеской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов, выбиты более 5400 окон, отселения требуют 23 семьи.

В Киеве уже 23 жертвы в результате атаки РФ 28 августа