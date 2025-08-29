В Киеве сегодня остановится движение метро на одну минуту - КГГА

$41.320.08
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 25680 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 43917 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 113189 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 62132 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 74317 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 110505 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 123884 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105229 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117668 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84683 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт28 августа, 18:17
Война в Украине не завершится в этом году - глава МИД Италии28 августа, 18:20
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина00:54
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана01:44
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14
В Киеве сегодня остановится движение метро на одну минуту - КГГА

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Киевский метрополитен 29 августа в 9:00 остановит движение поездов на 1 минуту для почтения памяти погибших Защитников. На некоторых станциях поезда будут стоять до 4-5 минут.

В Киеве сегодня остановится движение метро на одну минуту - КГГА

Сегодня, 29 августа, в Киеве остановится движение метро на одну минуту. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сегодня, 29 августа, в День памяти погибших Защитников, в 9:00 киевский метрополитен остановит движение поездов на 1 минуту: город почтит подвиг погибших Защитников и Защитниц

- говорится в сообщении.

Пассажиров просят отнестись с пониманием и остановиться вместе с нами на минуту, чтобы почтить память Героев.

В соответствии с технологическими процессами на некоторых станциях поезда будут стоять 4-5 минут.

Напомним

В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.

Страна-агрессор применила дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В результате ночной вражеской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов, выбиты более 5400 окон, отселения требуют 23 семьи. 

В Киеве уже 23 жертвы в результате атаки РФ 28 августа29.08.25, 00:42

Вита Зеленецкая

