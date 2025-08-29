$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 25865 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 44125 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 113410 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 62266 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 74430 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 110556 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 123935 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 105249 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117690 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84690 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
У Києві сьогодні зупиниться рух метро на одну хвилину - КМДА

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Київський метрополітен 29 серпня о 9:00 зупинить рух поїздів на 1 хвилину для вшанування пам'яті загиблих Захисників. На деяких станціях поїзди стоятимуть до 4-5 хвилин.

У Києві сьогодні зупиниться рух метро на одну хвилину - КМДА

Сьогодні, 29 серпня, у Києві зупиниться рух метро на одну хвилину. Про це інформує УНН з посиланням Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Сьогодні, 29 серпня, в День пам'яті загиблих Захисників, о 9:00 київський метрополітен зупинить рух поїздів на 1 хвилину: місто вшанує подвиг загиблих Захисників та Захисниць

- йдеться у дописі.

Пасажирів просять поставитися з розумінням та зупинитися разом з нами на хвилину, аби вшанувати пам'ять Героїв.

Відповідно до технологічних процесів на деяких станціях поїзди будуть стояти 4-5 хвилин.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.

Країна-агресор застосувала дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини. 

У Києві вже 23 жертва внаслідок атаки рф 28 серпня29.08.25, 00:42 • 1424 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніКиїв
Київська міська державна адміністрація
Київ