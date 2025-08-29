У Києві сьогодні зупиниться рух метро на одну хвилину - КМДА

Сьогодні, 29 серпня, у Києві зупиниться рух метро на одну хвилину. Про це інформує УНН з посиланням Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Сьогодні, 29 серпня, в День пам'яті загиблих Захисників, о 9:00 київський метрополітен зупинить рух поїздів на 1 хвилину: місто вшанує подвиг загиблих Захисників та Захисниць - йдеться у дописі.

Пасажирів просять поставитися з розумінням та зупинитися разом з нами на хвилину, аби вшанувати пам'ять Героїв.

Відповідно до технологічних процесів на деяких станціях поїзди будуть стояти 4-5 хвилин.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.

Країна-агресор застосувала дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини.

У Києві вже 23 жертва внаслідок атаки рф 28 серпня