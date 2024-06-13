Прокурора одной из районных окружных прокуратур Киева уличили в том, что он присвоил миллионы денег, изъятых во время следственных действий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

В ведомстве пояснили, что летом прошлого года прокурор осуществлял надзор в уголовном производстве в отношении частного предприятия. Во время обысков он изъял у коммерсанта 4 млн 242 тыс. в разной валюте в гривневом эквиваленте.

Однако, вместо передачи денег на надлежащее хранение, прокурор забрал их себе. После этого он перестал ходить на работу и не появлялся по адресу, указанному как фактическое место жительства.

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Фигурант подозревается в злоупотреблении служебным положением при завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ему избрана мера пресечения в виде в виде личного обязательства - подытожили в ГБР.

Напомним

Правоохранители разоблачили незаконную схему присвоения недвижимости стоимостью более 282 млн гривен, которая принадлежит ЧАО "ХК "Киевгорстрой".