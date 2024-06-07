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ДБР викрило схему з привласнення майна "Київміськбуду" на майже 300 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 33897 перегляди

Співробітники правоохоронних органів викрили незаконну схему привласнення нерухомого майна вартістю понад 282 мільйони гривень, що належить ПАТ "ХК "Київміськбуд".

Правоохоронці викрили незаконну схему привласнення нерухомості вартістю понад 282 млн гривень, яка належить ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Про це заявили у Державному бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі 

Механізм організував бізнесмен – власник одного з підприємств-управителів фонду фінансування будівництва та директор компанії, через яку здійснювалася оплата купівлі нерухомості.

Учасники оборудки підробляли документи та без відома забудовника здійснили продаж майнових прав на об’єкти нерухомості на підконтрольних осіб. Загальна сума збитків, які були завдані ПрАТ "ХК "Київміськбуд", перевищує 282 млн гривень.

Правоохоронці провели 29 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів у Києві та Київській області. Під час слідчих дій вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

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Організатору схеми повідомлено про підозру в організації протиправного заволодіння майном, що спричинило тяжкі наслідки, несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 КК України). Директор підприємства, через яке здійснювалася оплата придбання нерухомості, підозрюється у пособництві протиправному заволодінні майном (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ст. 206-2 КК України)

- резюмували в ДБР.

Фігурантам загрожує до десятки років за ґратами. 

Зазначається, що організатору схеми рішенням суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 282,6 млн гривень. Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжних заходів іншим підозрюваним. 

Доповнення

У ході розслідування також були викриті працівник податкової служби та співробітник держбанку, які надавали фігурантам схеми інформацію щодо низки товариств.

Зокрема, номери, дати відкриття та закриття рахунків, інформація щодо реєстрації платника податку на додану вартість та єдиного соціального внеску, інформація про місце обліку, стан рахунків, рух коштів по ньому, та інше.

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Податківцю повідомлено про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, вчинених повторно, та несанкціонованому збуті чи розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років

- додали в Державному бюро розслідувань. 

Натомість працівнику держбанку повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Нагадаємо

Підряднику повідомлено про підозру у справі про привласнення близько мільйона гривень бюджетних коштів під час ремонту Південного мосту у Києві через використання дорожчих будівельних матеріалів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

КиївКримінал та НП
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