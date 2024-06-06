Повідомлено про підозру чоловіку, який фальшував довідки про перебування машин на військовому обліку
Київ • УНН
Посередника притягнуть до відповідальності за надання підроблених довідок про військовий облік транспортних засобів, які він надавав юридичним особам для переоформлення автомобілів.
Повідомлено про підозру посереднику, який надавав фальшиві довідки про перебування машин на військовому обліку під час переоформлення автомобілів у сервісних центрах МВС. Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 65-річному посереднику, що за гроші допомагав юридичним особам переоформити автомобілі, надаючи фальшиві довідки про перебування цих транспортних засобів на військовому обліку (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Крім того, повідомлено про підозру адміністратору територіального сервісного центру МВС, який незаконно надав цьому посереднику інформацію з обмеженим доступом з інформпорталу Нацполіції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що "посередник" за 15 000 гривень допомагав переоформити два автомобілі, надавши їх власнику – юридичній особі дві підроблені довідки щодо перебування транспортних засобів на військовому обліку. Без цих документів переоформити автомобілі неможливо
Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний отримував від одного з адміністраторів сервісного центру інформацію щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Вказаний адміністратор зробив три запити до системи під своїм логіном, а згодом незаконно передав ці дані. Таким чином він допустив витік службової інформації.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.
Нагадаємо
Після зміни закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" встановлені нові правила для власників автомобілів, які призначені для доукомплектування Збройних Сил України ЗСУ та інших військових формувань в особливий період і перебувають на військовому обліку у ТЦК.
Такі транспортні засоби забороняється переміщати за межі території України та до інших областей, передавати права власності на них юридичним особам або громадянам, здавати їх в оренду (лізинг), надавати як предмет застави.
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