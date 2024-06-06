Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  13243 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  34119 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  46253 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  51242 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  79457 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  81870 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  120067 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  116747 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
5 июня 2024, 09:53  •  117537 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114095 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Новости по теме
Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

  •  3496 просмотра
Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

  •  5152 просмотра
Глава Миндовколья об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды

Глава Миндовколья об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды

  •  7420 просмотра
Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

  •  7570 просмотра
Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

  •  8040 просмотра
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Эксклюзив

  •  26169 просмотра
"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

  •  9431 просмотра
"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

  •  7740 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  38563 просмотра
Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

  •  8789 просмотра

Популярные

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  73303 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  102384 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  113609 просмотра
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

  •  98093 просмотра
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

  •  106262 просмотра

Публикации

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  19998 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  49911 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  73303 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  102384 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  113609 просмотра

Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

Посредника привлекут к ответственности за предоставление поддельных справок о воинском учете транспортных средств, которые он предоставлял юридическим лицам для переоформления автомобилей.

Криминал и ЧП •   •  3496 просмотра
Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

Венгрия примет участие в саммите мира по Украине в Швейцарии на уровне министров иностранных дел, несмотря на отсутствие россии, выразив "сожаление" по этому поводу.

Война •   •  5152 просмотра
Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

Глава Миндовколья об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды

Подрыв врагом Каховской гидроэлектростанции, ставший крупнейшим актом экоцида со времен Второй мировой войны, приведший к потере 50% затопленных лесов, уничтожению эндемичных видов животных и оставивший 880 000 украинцев без доступа к питьевой воде, нанес ущерб в 146 миллиардов гривен.

Общество •   •  7420 просмотра
Глава Миндовколья об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды

Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

российские беспилотники атаковали Славянск в Донецкой области утром, причинив вред частному дому и автомобилям, но обошлось без жертв.

Война •   •  7570 просмотра
Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

Верховная Рада разрешила Государственной службе специальной связи закупать беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы для нужд Сил обороны во время военного положения.

Война •   •  8040 просмотра
Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Служба безопасности Украины должна ввести санкции в отношении компаний Сергея Грозы и Владимира Науменко, которые сотрудничают с подпавшими под санкции предприятиями с российскими корнями.

Экономика •   •  26169 просмотра
Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об ожиданиях относительно конференции по миру в Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня.

Война •   •  9431 просмотра
"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне возмущения общественности, заявляя, что тендер был подготовлен ранее, когда “энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей”.

Общество •   •  7740 просмотра
"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области.

Общество •   •  38563 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Год назад российские оккупанты намеренно взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам, и Украина работает над привлечением россии к ответственности за этот и другие военные преступления.

Война •   •  8789 просмотра
Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности