Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

Сообщено о подозрении посреднику, который предоставлял фальшивые справки о пребывании машин на воинском учете во время переоформления автомобилей в сервисных центрах МВД. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 65-летнему посреднику, который за деньги помогал юридическим лицам переоформить автомобили, предоставляя фальшивые справки о пребывании этих транспортных средств на воинском учете (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Кроме того, сообщено о подозрении администратору территориального сервисного центра МВД, который незаконно предоставил этому посреднику информацию с ограниченным доступом из информпортала Нацполиции.

Досудебным расследованием установлено, что" посредник " за 15 000 гривен помогал переоформить два автомобиля, предоставив их владельцу – юридическому лицу две поддельные справки о пребывании транспортных средств на воинском учете. Без этих документов переоформить автомобили невозможно - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый получал от одного из администраторов сервисного центра информацию о привлечении лица к административной ответственности. Указанный администратор сделал три запроса в систему под своим логином, а затем незаконно передал эти данные. Таким образом он допустил утечку служебной информации.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым.

Напомним

После изменения закона" О мобилизационной подготовке и мобилизации " установлены новые правила для владельцев автомобилей, которые предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины ВСУ и других военных формирований в особый период и состоят на воинском учете в ТЦК.

Такие транспортные средства запрещается перемещать за пределы территории Украины и в другие области, передавать права собственности на них юридическим лицам или гражданам, сдавать их в аренду (лизинг), предоставлять как предмет залога.

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