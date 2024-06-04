На Полтавщині ліквідували потужний канал збуту наркотиків: до діяльності злочинної групи можуть бути причетні правоохоронці
Київ • УНН
Поліція ліквідувала потужний міжрегіональний канал збуту наркотиків у Полтавській області, щомісячний прибуток від продажу різних наркотиків онлайн у кількох регіонах перевищував пів мільйона гривень.
У Полтавській області ліквідували потужний міжрегіональний канал збуту наркотиків. Як повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції, місячний прибуток від злочинної діяльності становив понад пів мільйона гривень, передає УНН.
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Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка через інтернет-магазин збувала наркотики на території Полтавської, Сумської та Кіровоградської областей. Серед запропонованого товару: амфетамін, метамфетамін, солі PVP, канабіс, екстазі, мефедрон та метадон.
"Заборонені речовини продавали шляхом закладок, а більш великі партії надсилали поштою, маскуючи їх у речі, які не викликали підозри у працівників пошти. Місячний прибуток від злочинної діяльності приносив спільникам більше ніж пів мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські затримали зловмисників та повідомили їм про підозру. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.
Крім того, за даними Департаменту внутрішньої безпеки, в рамках провадження буде надана правова оцінка діям окремих співробітників одного з правоохоронних органів, які могли мати відношення до діяльності групи.