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На Полтавщині ліквідували потужний канал збуту наркотиків: до діяльності злочинної групи можуть бути причетні правоохоронці

На Полтавщині ліквідували потужний канал збуту наркотиків: до діяльності злочинної групи можуть бути причетні правоохоронці

Київ • УНН

 • 28687 перегляди

Поліція ліквідувала потужний міжрегіональний канал збуту наркотиків у Полтавській області, щомісячний прибуток від продажу різних наркотиків онлайн у кількох регіонах перевищував пів мільйона гривень.

У Полтавській області ліквідували потужний міжрегіональний канал збуту наркотиків. Як повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції, місячний прибуток від злочинної діяльності становив понад пів мільйона гривень, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка через інтернет-магазин збувала наркотики на території Полтавської, Сумської та Кіровоградської областей. Серед запропонованого товару: амфетамін, метамфетамін, солі PVP, канабіс, екстазі, мефедрон та метадон.

"Заборонені речовини продавали шляхом закладок, а більш великі партії надсилали поштою, маскуючи їх у речі, які не викликали підозри у працівників пошти. Місячний прибуток від злочинної діяльності приносив спільникам більше ніж пів мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисників та повідомили їм про підозру. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Крім того, за даними Департаменту внутрішньої безпеки, в рамках провадження буде надана правова оцінка діям окремих співробітників одного з правоохоронних органів, які могли мати відношення до діяльності групи.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
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