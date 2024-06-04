На Полтавщине ликвидировали мощный канал сбыта наркотиков: к деятельности преступной группы могут быть причастны правоохранители
Киев • УНН
Полиция ликвидировала мощный межрегиональный канал сбыта наркотиков в Полтавской области, ежемесячная прибыль от продажи различных наркотиков онлайн в нескольких регионах превышала полмиллиона гривен.
В Полтавской области ликвидировали мощный межрегиональный канал сбыта наркотиков. Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции, месячная прибыль от преступной деятельности составила более полумиллиона гривен, передает УНН.
Детали
Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая через интернет-магазин сбывала наркотики на территории Полтавской, Сумской и Кировоградской областей. Среди предлагаемых продуктов: амфетамин, метамфетамин, соли PVP, каннабис, экстази, мефедрон и метадон.
"Запрещенные вещества продавали путем закладок, а более крупные партии присылали по почте, маскируя их в вещи, которые не вызывали подозрения у работников почты. Месячная прибыль от преступной деятельности приносила сообщникам более полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали злоумышленников и сообщили им о подозрении. Фигурантам грозит до 12 лет заключения.
Кроме того, по данным Департамента внутренней безопасности, в рамках производства будет дана правовая оценка действиям отдельных сотрудников одного из правоохранительных органов, которые могли иметь отношение к деятельности группы.
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