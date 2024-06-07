ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен

Правоохранители разоблачили незаконную схему присвоения недвижимости стоимостью более 282 млн гривен, которая принадлежит ПАО "ХК "Киевгорстрой". Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

Механизм организовал бизнесмен-владелец одного из предприятий-управителей фонда финансирования строительства и директор компании, через которую осуществлялась оплата покупки недвижимости.

Участники сделки подделывали документы и без ведома застройщика осуществили продажу имущественных прав на объекты недвижимости на подконтрольных лиц. Общая сумма убытков, которые были нанесены ЧАО "ХК "Киевгорстрой", превышает 282 млн гривен.

Правоохранители провели 29 обысков по месту работы и проживания фигурантов в Киеве и Киевской области. Во время следственных действий изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и документы, подтверждающие преступную деятельность.

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Организатору схемы сообщено о подозрении в организации противоправного завладения имуществом, повлекшем тяжкие последствия, несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 УК Украины). Директор предприятия, через которое осуществлялась оплата приобретения недвижимости, подозревается в пособничестве противоправному завладению имуществом (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ст. 206-2 УК Украины) - резюмировали в ГБР.

Фигурантам грозит до десятки лет за решеткой.

Отмечается, что организатору схемы решением суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 282,6 млн гривен. Сейчас решается вопрос о применении мер предосторожности другим подозреваемым.

Дополнение

В ходе расследования также были разоблачены работник налоговой службы и сотрудник госбанка, которые предоставляли фигурантам схемы информацию по ряду обществ.

В частности, номера, даты открытия и закрытия счетов, информация о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость и единого социального взноса, информация о месте учета, состоянии счетов, движении средств по нему, и прочее.

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Налоговику сообщено о подозрении в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, совершенных повторно, и несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 УК Украины). санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет - добавили в Государственном бюро расследований.

Зато работнику госбанка сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины). санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Напомним

Подрядчику сообщено о подозрении по делу о присвоении около миллиона гривен бюджетных средств во время ремонта Южного моста в Киеве из-за использования более дорогих строительных материалов.