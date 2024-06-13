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У Києві викрили прокурора, який привласнив декілька мільйонів гривень, які були речовими доказами

У Києві викрили прокурора, який привласнив декілька мільйонів гривень, які були речовими доказами

Київ • УНН

 • 30851 перегляди

Прокурор у Києві привласнив понад 4 мільйони доларів, вилучених під час розслідування, після чого перестав ходити на роботу. Чоловіка затримали і оголосили йому підозру у зловживанні службовим становищем.

Прокурора однієї з районних окружних прокуратур Києва викрили на тому, він привласнив мільйони грошей, вилучених під час слідчих дій. Про це пише УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі 

У відомстві пояснили, що влітку минулого року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у комерсанта 4 млн 242 тис. у різній валюті в гривневому еквіваленті.

Однак, замість передачі грошей на належне збереження, прокурор забрав їх собі. Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання.

Мільйонну схему викрили на ремонті Південного мосту у Києві: низці посадовців оголошено підозри14.05.24, 14:15 • 57136 переглядiв

Фігурант підозрюється у зловживанні службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Йому обрано запобіжний захід у вигляді у вигляді особистого зобов'язання

- підсумували в ДБР. 

Нагадаємо

Правоохоронці викрили незаконну схему привласнення нерухомості вартістю понад 282 млн гривень, яка належить ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

Володимир Омельченко

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