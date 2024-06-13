У Києві викрили прокурора, який привласнив декілька мільйонів гривень, які були речовими доказами

Прокурора однієї з районних окружних прокуратур Києва викрили на тому, він привласнив мільйони грошей, вилучених під час слідчих дій. Про це пише УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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У відомстві пояснили, що влітку минулого року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у комерсанта 4 млн 242 тис. у різній валюті в гривневому еквіваленті.

Однак, замість передачі грошей на належне збереження, прокурор забрав їх собі. Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання.

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