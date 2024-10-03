В Киеве проведут промывку водопроводных сетей: части киевлян советуют воздержаться от воды из-под крана
Киев • УНН
В ночь с 3 на 4 октября «Киевводоканал» будет проводить плановую промывку сетей в Оболонском районе. Жителям 1-5 микрорайонов советуют не пользоваться водой из крана с 23:00 до 05:00.
В ночь с 3 на 4 октября в Киеве будут проводить плановую профилактическую промывку сетей 1-5 микрорайонов Оболонского района. На период работ жителям советуют не пользоваться водой из крана. Об этом заявили в «Киевводоканале», передает УНН.
Детали
С 23:00 3 октября по 05:00 4 октября Киевводоканал будет проводить плановую профилактическую промывку сетей 1-5 микрорайонов в Оболонском районе
В зону выполнения работ попадут улицы:
- просп. Оболонский (от ул. Героев полка «Азов» до станции метро «Минская»),
- просп. Владимира Ивасюка (от №2 до №26),
- просп. Владимира Ивасюка (от №1 до №33/35),
- Левка Лукьяненко,
- ул. Иорданская,
- ул. Архипенко,
- ул. Героев полка «Азов»,
- ул. Приозерная,
- Приречная улица.
В компании объяснили, что профилактика будет проводиться ночью, чтобы не создавать неудобства жителям.
В течение времени выполнения работ Киевводоканал не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить: если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно
Напомним,
В сентябре в «Киевводоканале», на фоне загрязнения реки Десна, заявили, что готовятся усиленной очистки воды от органических соединений и неприятного запаха.