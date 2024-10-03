У Києві проведуть промивку водопровідних мереж: частині киян радять утриматись від води з-під крана
Київ • УНН
У ніч з 3 на 4 жовтня "Київводоканал" проводитиме планову промивку мереж в Оболонському районі. Мешканцям 1-5 мікрорайонів радять не користуватися водою з крану з 23:00 до 05:00.
В ніч з 3 на 4 жовтня в Києві проводитимуть планову профілактичну промивку мереж 1-5 мікрорайонів Оболонського району. На період робіт мешканцям радять не користуватись водою з краном. Про це заявили в "Київводоканалі", передає УНН.
Деталі
З 23:00 3 жовтня по 05:00 4 жовтня Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж 1-5 мікрорайонів в Оболонському районі
У зону виконання робіт потраплять вулиці:
- просп. Оболонський (від вул. Героїв полку "Азов" до станції метро "Мінська"),
- просп. Володимира Івасюка (від №2 до №26),
- просп. Володимира Івасюка (від №1 до №33/35),
- вул. Левка Лук’яненка,
- вул. Йорданська,
- вул. Архипенка,
- вул. Героїв полку "Азов",
- вул. Приозерна,
- вул. Прирічна.
В компанії пояснили, що профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям.
Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно
Нагадаємо
У вересні в "Київводоканалі", на тлі забруднення річки Десна, заявили, що готуються посиленого очищення води від органічних сполук та неприємного запаху.