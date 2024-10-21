В Киеве прогремел взрыв после предупреждения о вражеских БпЛА
Киев • УНН
В столице Украины снова произошел взрыв. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников противника, двигавшихся в направлении Киева.
В Киеве снова прогремел взрыв. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Напомним
Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских ударных БпЛА в направлении столицы
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