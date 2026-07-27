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В Киеве полиция задержала журналиста Евгения Шульгата, официальная причина - проблемы с учетными документами

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

Полиция задержала журналиста Евгения Шульгата из-за проблем с военно-учетными документами. Редакция связывает инцидент с его профессиональной деятельностью.

В Киеве полиция задержала журналиста Евгения Шульгата, официальная причина - проблемы с учетными документами

В Киеве полиция задержала журналиста Hromadske Евгения Шульгата и надела на него наручники. Официальная версия — проблемы с учетными документами, однако в СМИ подозревают, что коллега мог пострадать из-за профессиональной деятельности, передает УНН.

Шульгат говорит, что ехал в такси, когда автомобиль остановили силовики. Говорит, что те даже применили против него физическую силу и заковали в наручники.

"При этом документы водителя не интересовали полицейских, что дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным", — сказала руководительница редакции расследований Ярослава Вольвач.

Задержание журналиста Hromadske: что говорят в полиции

 В Национальной полиции утверждают, что во время проверки автомобиля Евгений отказался показать паспорт и военно-учетные документы, а также добровольно поехать в ТЦК. Из-за этого полицейские задержали мужчину и доставили его в районный центр комплектования.

По предварительной информации, он вовремя не прошел военно-врачебную комиссию.

Позиция редакции, где работает журналист

В Hromadske предполагают, что задержание их коллеги может быть не случайным и связывают инцидент с профессиональной деятельностью Шульгата.

"Шульгат работал, в частности, над материалами, связанными с коррупцией со стороны представителей правоохранительных органов", — пояснили в СМИ.

В редакции медиа, ссылаясь на информацию от собственных источников, уточнили: задержанием Евгения руководил Алексей Биленко. Он входит в близкое окружение экс-руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Именно об элитном имуществе последнего журналист делал ряд материалов в 2024 году.

Кроме того, коллеги мужчины утверждают, что согласно документам, которые имеются в распоряжении, проблем с просроченными военно-учетными документами у него не было. 

Что сейчас происходит с журналистом Евгением Шульгатом

В комментарии hromadske в полиции отметили, что им неизвестно, где сейчас находится Евгений Шульгат.

В то же время его коллеги утверждают, что мужчина не выходит на связь. 

Минобороны заставит ТЦК использовать бодикамеры - нардеп25.07.26, 18:21 • 63120 просмотров

Александра Василенко

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