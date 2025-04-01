В Киеве обстреляли энергетический объект: полиция расследует инцидент

Неизвестные обстреляли один из энергетических объектов "Киевтеплоэнерго". Угрозы для тепло- и энергоснабжения столицы – нет.

Об этом сообщило КП "Киевтеплоэнерго" пишет УНН.

31 марта на одном из энергетических объектов "Киевтеплоэнерго" в Голосеевском районе обнаружили пулевые отверстия. Повреждено остекление помещения, где обычно находится персонал. К счастью, ни один из сотрудников энергетического объекта не пострадал - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицию. После осмотра помещения, где было повреждено стекло, следственно-оперативная группа обнаружила пулю.

По факту обстрела открыто уголовное производство, полиция разыскивает преступников. Опросили свидетелей, проводится экспертиза обнаруженной пули.

Причины инцидента остаются непонятными. Инцидент не несет угрозы для тепло- и энергоснабжения Голосеевского района, оборудование работает в штатном режиме, - добавляют специалисты "Киевтеплоэнерго".

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