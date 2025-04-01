У Києві обстріляли енергетичний об'єкт: поліція розслідує інцидент
Київ • УНН
В Голосіївському районі обстріляли один з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго", пошкоджено приміщення. Відкрито кримінальне провадження, загрози для енергопостачання немає.
Невідомі обстріляли один з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго". Загрози для тепло- та енергопостачання столиці – немає.
Про це повідомило КП "Київтеплоенерго" пише УНН.
31 березня на одному з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго" в Голосіївському районі виявили кульові отвори. Пошкоджено скління приміщення, де зазвичай перебуває персонал. На щастя, жоден зі співробітників енергетичного об’єкта не постраждав
На місце події викликали поліцію. Після огляду приміщення, де було пошкоджено скло, слідчо-оперативна група виявила кулю.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження, поліція розшукує злочинців. Опитали свідків, проводиться експертиза виявленої кулі.
Причини інциденту лишаються незрозумілими.Інцидент не несе загрози для тепло- та енергопостачання Голосіївського району, обладнання працює у штатному режимі, - додають фахівці "Київтеплоенерго".
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